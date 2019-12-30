جماهير الهلال تشعل تويتر بوسم السباعية

المواطن - مروة نبيل

احتفلت جماهير نادي الهلال بفوزه على العدالة بسباعية دون رد، على طريقتها الخاصة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

سباعية الهلال:

ولعب الهلال ضد العدالة اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أول لقاء على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وحرصت الجماهير في المدرجات على رفع لافتات تحمل الرقم 7، في إشارة إلى اللقب الآسيوي السابع الذي تُوج به الهلال هذا العام، لتنتهي المباراة بمفاجأة وهي تحقيق الزعيم لفوز بسباعية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يحتل المركز السابع قبل مباراته ضد العدالة اليوم، قبل أن يتقدم لينتزع وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة.

وسم السباعية:

ودشنت جماهير الهلال هاشتاقًا يحمل اسم “سبع 7 بطولات 7 أهداف سبعاوي”، بعد الفوز العريض على العدالة اليوم، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر”، بعد التفاعل الكبير معه.

وكتبت ندى الحربي: “حققنا السابعة الآسيوية والفوز السابع في الدوري وختمنا أجمل عام بالفوز بسبعة بطولة آسيوية سابعة، وقفز للمركز الثاني بـ7 أهداف فعلًا رجع وأشغلهم محليًّا عقب ما كان مشغلهم عالميًّا أفخم ختامية فـ 2019”.

وقالت العالمية أسيل: “على ذكرى السابعة وتخليدًا للبطولة الغالية، الهلال يختتم السنة الميلادية بسبعة أهداف”، وكتب آخر: “الهلال مميز في كل شيء، أجمل وداعية في 2019 لكبير القارة وزعيمها وسيدها”.

تابعنا على تواصل معنا على