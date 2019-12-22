جماهير الهلال تطلب رحيل نجم الفريق

المواطن - محمد سمعه

حددت جماهير نادي الهلال أول الراحلين عن صفوف أزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد أن شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بـ كأس العالم للأندية الذي أُقيم في قطر.

واتفقت آراء جماهير الهلال على ضرورة رحيل اللاعب السوري عمر خربين عن صفوف أزرق العاصمة بعدما لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق الهلالي بكأس العالم للأندية.

وأكدت معظم الجماهير على أن خربين أهدر فرصًا محققة للتسجيل أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية، مما أفقدت الهلال الفرصة في حسم المباراة مبكرًا، حتى اضطر بطل آسيا لـ اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها مونتيري بنتيجة 4-3.

وكان خربين عاد إلى صفوف الهلال بعد إعارته في النصف الثاني من الموسم لنادي بيراميدز المصري.

وعلّق اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، على احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

وكتب سالم الدوسري تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نعتذر لجمهورنا الغالي، ونوعدكم بالأفضل في قادم الأيام، تعودنا نشوف الهلال رقم واحد، ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

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