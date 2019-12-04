جماهير #الهلال تُبدي إعجابها بـ نجم #النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي الهلال إعجابه الشديد بتصريحات اللاعب المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر، التي تحدث فيها عن تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان نور الدين أمرابط قال في تصريحات لـ برنامج صدى الملاعب: قلت للجماهير الهلالية إن فريقهم سيتوج بلقب دوري أبطال آسيا، ويجب ألا يكون هناك تعصب لأن الإنجاز تحقق باسم السعودية وباسم الرياضة السعودية.

وأضاف أمرابط: في هولندا قام المسؤولون عن الرياضة بإراحة نادي أياكس الهولندي من المنافسات المحلية من أجل الاستعداد لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، هولندا كلها كانت تدعم أياكس.

وعلى الفور لاقت تصريحات أمرابط دعمًا وإعجابًا كبيرًا من قبل الجماهير الهلالية، حيث أثنى الهلاليون على عقلية أمرابط الاحترافية مضيفين أنه يجب إنهاء التعصب وتعم الروح الرياضية في الأوساط الرياضية السعودية.

وقال حساب يحمل اسم محمد العالمي: “بعيدًا عن الطقطقة، كلام عقلاني من نجم كبير داخل وخارج الملعب محظوظ النصر فيك”.

بينما قال حساب آخر يحمل اسم الاردس الوايلي: “لاعب محترف وفكر عال جدًا بمعنى الكلمة”.

وواصل الجمهور الهلالي إبداء إعجابه بتصريحات أمرابط حيث قال عبدالرحيم العقيلي: لاعب كبير وتفكيره كبير.

يذكر أن الهلال كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي النهائي.