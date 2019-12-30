جماهير الهلال تُطالب بصفقة جديدة

المواطن - محمد سمعه

اختارت جماهير نادي الهلال صفقة قوية للفريق الأول لكرة القدم حيث طالبت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بالتعاقد مع اللاعب المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط نادي هيلاس فيرونا الإيطالي وشقيق النجم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر.

وقالت تقارير صحافية إن جماهير الهلال طالبت إدارة النادي بضم سفيان أمرابط الذي يقدم مستويات مميزة مع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي.

وكان موقع فوتبول إيطاليا ذكر في وقت سابق أن نادي نابولي الإيطالي مهتم بضم سفيان أمرابط لتدعيم خط الوسط لديه.

وسبق لـ سفيان أمرابط اللعب في صفوف ناديي أوتريخت وفينورد في هولندا إضافة إلى تمثيل نادي كلوب بروج البلجيكي.

من ناحية أخرى، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء أمس الأحد، تدريباته الميدانية، استعدادًا لمباراته ضد نظيره العدالة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تطبيقات تكتيكية وجمل فنية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

وبدأ النجم سلمان الفرج بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي كارلوس إدواردو، عمر خربين وحسن كادش برامجهم العلاجية والتأهيلية.