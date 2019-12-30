رد فعل غاضب من جماهير الهلال لشعورهم بالظلم

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الهلال دعمها الكامل للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الأزرق، وذلك بعد أن وجه انتقادًا قاسيًا للجنة المسابقات بسبب إصرارها على ضغط الهلال في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت فئات عريضة من الجماهير الهلالية من لاعبي الأزرق عدم تمثيل المنتخب السعوي في أي وقت، وذلك بسبب إصرار اتحاد القدم ولجنة المسابقات على ضغط لاعبي الهلال، مما يمنعهم من الحصول على راحة مناسبة تجنبًا للإصابات.

وأيد العديد من جمهور الهلال أن الهدف من ضغط المباريات هو عدم إعطاء الفرصة للأزرق للمنافسة على الألقاب المحلية ولقب دوري أبطال آسيا 2020.

وكان لوشيسكو صرّح في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والعدالة بالدوري قائلًا: لسنا في وضع جيد لأن لدينا مشاكل ونعاني من نقص الاحترام والتقدير للهلال.. أوجه عتابي لاتحاد القدم ولم نصدق طريقة الجدولة لمباريات الهلال المقبلة .. نادي الهلال لم يمثل نفسه بل مثل السعودية بأفضل تمثيل حتى حققنا البطولة الآسيوية.

وأضاف: أستغرب هذا التعامل من لجنة المسابقات لفريق الهلال الذي شارك في بطولتين قارية وعالمية.

وتسببت تصريحات لوشيسكو في إثارة الرأي العام لدى الهلاليين إضافة إلى انتقاد البعض لطريقة لجنة المسابقات في إدارة مباريات كرة القدم وتنظيم مواعيد اللقاءات.

وقد تؤدي هذه التصريحات إلى وجود طلب ربما من لجنة المسابقات برحيل مدرب الهلال خوفًا من المزيد من إثارة الرأي ضدها وضد طريقة عملها، خاصة أن الجماهير الهلالية لم تنتقد فقط لجنة المسابقات بل العديد من الإعلاميين انتقدوا أداء لجنة المسابقات مثل الإعلامي عبدالعزيز الهشبول الذي قال: “اتصلت على رئيس لجنة المسابقات لأجل أن نسأله ولا يرد، الظاهر يخاف نسأله عن مباريات الهلال المؤجلة الذي يبغون يضغطون الهلال فيها”.

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