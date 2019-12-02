جمل تكتيكية ومناورة في مران #النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد فريق البكيرية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره البكيرية في الرياض، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم في صالة الحديد، وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا على التمارين اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب.

وطبق المدير الفني عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، بعد أن قسم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مجموعتين، واختتم مران اليوم بمناورة كروية أجراها على منتصف الملعب.