جمل فنية ومناورة كروية في مران الاتحاد
استعدادًا لمباراة الفتح

جمل فنية ومناورة كروية في مران الاتحاد

2019/12/24
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفتح.

وطبق المدرب الهولندي هينك تين كات مجموعة من الجمل الفنية خلال الحصة التدريبية اليوم، ووزع الجهاز الفني لاعبي الاتحاد إلى مجموعات لإقامة مناورة كروية ختم بها المران.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة عن التدريبات الجماعية، مساء يوم غد الأربعاء.

ويواجه الاتحاد فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • جمل فنية ومناورة كروية في مران الاتحاد
    •
  • الانتقادات تُحاصر إدارة الاتحاد
    •
  • الاتحاد يواصل تدريباته.. ونور يدعم الفريق
    •
  • نقل مباراة الاتحاد والفتح إلى الشرائع
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :