جمل فنية ومناورة كروية في مران الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الفتح.

وطبق المدرب الهولندي هينك تين كات مجموعة من الجمل الفنية خلال الحصة التدريبية اليوم، ووزع الجهاز الفني لاعبي الاتحاد إلى مجموعات لإقامة مناورة كروية ختم بها المران.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة عن التدريبات الجماعية، مساء يوم غد الأربعاء.

ويواجه الاتحاد فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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