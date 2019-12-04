جمل فنية ومناورة كروية في مران #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، صباح اليوم الأربعاء، في إطار تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي.

واستمر مران الهلال لمدة 100 دقيقة، وبدأت الحصة التدريبية تحت إشراف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بتدريبات لياقية، ثم تمارين التمرير والتحرك، قبل أن يُطبق عددًا من التطبيقات التكتيكية.

وقام رازفان بتطبيق جمل فنية متنوعة، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة كروية على نصف مساحة الملعب.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الاعتيادية، صباح يوم غد الخميس، وذلك في مقر النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الجبلين، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.