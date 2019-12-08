جموع غفيرة تشيع جثمان مبتعثة حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

شيعت جموع غفيرة من محافظة حفر الباطن المبتعثة الدكتورة مها العنزي وذلك في مقبرة الشهداء بعد أن أدى المصلون عليها الصلاة في جامع الشريع عصر أمس السبت.

يذكر أن المبتعثة مها مونس العنزي توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية، قبل يوم من استلامها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان ديغو في الولايات المتحدة الأمريكية.