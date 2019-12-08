جموع غفيرة تشيع جثمان مبتعثة حفر الباطن
توفيت قبل يوم من استلامها شهادة الدكتوراه

جموع غفيرة تشيع جثمان مبتعثة حفر الباطن

2019/12/08
الساعة 8:40 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الاسلمي – حفرالباطن

شيعت جموع غفيرة من محافظة حفر الباطن المبتعثة الدكتورة مها العنزي وذلك في مقبرة الشهداء بعد أن أدى المصلون عليها الصلاة في جامع الشريع عصر أمس السبت.

يذكر أن المبتعثة مها مونس العنزي توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية، قبل يوم من استلامها شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات ولاية سان ديغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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ابو علي
ضيف
ابو علي

ندعو الله تعالى أن يصلي على محمد و آل محمد ، و أن يغفر لها و يرحمها و جميع المؤمنين و المؤمنات …
اللهم أحسن عزاء فاقديها و اربط على قلوبهم و ألهمهم الصبر و السلوان و أعظم أجورهم.

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13 ساعة


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