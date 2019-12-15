جوارديولا معترفًا: مان سيتي قدم البريميرليج هدية لـ #ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بكل حسرة وذلك بسبب توسيع ليفربول للفارق في صدارة الدوري الإنجليزي بينه وبين السيتي بعد فوزه على واتفورد أمس السبت في البريميرليج.

واتسع الفارق بين ليفربول وملاحقيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي إلى عشر نقاط مع ليستر و17 نقطة مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي: في عام 2016 كان يجب عليك الوصول إلى النقطة رقم 85 لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن الآن يجب عليك الحصول على 100 نقطة لكي تفوز باللقب.

وأضاف جوارديولا: مانشستر سيتي قدم البريميرليج هدية لليفربول بسبب خسارتنا للنقاط، والآن جميع الفرق تعلم أن السيتي مطالب بالوصول إلى 100 نقطة لضمان الحصول على الدوري الإنجليزي.

وتابع جوارديولا: الناس يقولون إن مانشستر سيتي ليس في أفضل حال وهذا صحيح، ربما السيتي يدفع ثمن نجاحاته في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه نادي أرسنال اليوم الأحد في الجولة السابعة عشرة بالدوري الإنجليزي، حيث سيسعى أبناء المدرب بيب جوارديولا إلى الفوز ردًا على فوز الريدز بـ مباراة ليفربول ضد واتفورد لتقليص الفارق والاقتراب من ليفربول.