جوجل إيرث يغطي 98 % من العالم

المواطن - متابعة

كشفت شركة جوجل- للمرة الأولى- عن مساحة العالم التي صورتها لأكثر من عقد من الزمان حتى الآن لمشاريعها المتمثلة بخدمة التجول الافتراضي Street View وجوجل إيرث Google Earth، من خلال أسطولها من سيارات Street View المزودة بالكاميرات وغيرها من الأجهزة، بالإضافة إلى توضيح مقدار العمل الذي قامت به تلك السيارات والأجهزة الأخرى لرسم خريطة للعالم.

وبحسب جوجل، غطت الشركة أكثر من 10 ملايين ميل من صور التجول الافتراضي وما مجموعه 36 مليون ميل مربع من صور خدمة الخرائط الجوية Google Earth ليتمكن الناس من تصفحها.

وقالت جوجل: إن هذه المسافة تكفي للدوران حول الأرض أكثر من 400 مرة.

وتمتلك الشركة أسطولًا ضخمًا من المركبات التي تجوب العالم لجمع الصور على مستوى الشارع، لكنها تستخدم أيضًا القوارب والأغنام والإبل للمساعدة في جمع الصور من الأماكن النائية التي لا تصل إليها السيارات.

وقال إيثان راسل Ethan Russell، مدير المنتج في خرائط جوجل: الصور هي جوهر كل ما نقوم به، ونحن نفكر في ذلك كأساس لعملية رسم الخرائط بأكملها. ويعد رقم Google Earth مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث توضح عملاقة البحث أنها تغطي الآن أجزاء العالم التي يعيش فيها 98 في المائة من الأشخاص على هذا الكوكب.