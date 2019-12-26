جوليانو يجذب اهتمام نادي برازيلي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النجم جوليانو دي باولا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليجذب اهتمام مسؤولي نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.

وأكدت صحيفة Diario Carioca البرازيلية، أن نادي فاسكو دا جاما مهتم بالحصول على خدمات جوليانو خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن اللاعب يأمل في العودة إلى الدوري ببلاده؛ لتحقيق حلمه بالانضمام لصفوف السامبا.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن راتب جوليانو المرتفع، وفقًا لمعايير البلد اللاتيني، يقف حجر عثرة أمام إتمام الصفقة، بالإضافة إلى صعوبة المفاوضات مع إدارة نادي النصر التي تتمسك باستمراره، ما يُصعب فرصة استعارته.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع البرازيلي جوليانو دي باولا صيف عام 2018، لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، مقابل 10 ملايين يورو تقريبًا.

ويُعد جوليانو دي باولا من الأعمدة الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وأكدت تقارير صحافية أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا رهن تجديد عقده باستمرار اللاعب البرازيلي والمغربي نور الدين أمرابط.

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