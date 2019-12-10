جوميز والبريك ينعشان تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز ومحمد البريك في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جوميز والبريك شاركا في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين، ليكونا جاهزين للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتعرض جوميز لإصابة في إصبع يده خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وأجرى عملية جراحية في الإمارات، وخضع لفترة راحة لمدة سبعة أيام، وأجرى فحوصات مؤخرًا أثبتت تحسنه، ليعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان محمد البريك قد تعرض لإصابة في عضلة الساق، خلال مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

ويستعد جوميز والبريك للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيبدأ الزعيم مشواره بمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل.