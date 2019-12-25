جوميز.. والهدف الرابع ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

يسعى المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لمواصلة التألق خلال مباريات الهلال ضد الحزم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح جوميز في تسجيل 3 من أهداف الهلال الـ4 الماضية ضد الحزم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يحرز أكثر سوى أمام الفتح برصيد 4 أهداف.

ويملك الفرنسي جوميز 4 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لهز الشباك في مباراة الهلال ضد الحزم المقبلة، أملًا في المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الحزم، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه خاض 9 مباريات فقط؛ لانشغاله بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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