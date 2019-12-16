جوميز وجابيجول.. سلاحا الهلال وفلامنغو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي المقرر إقامتها، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي ستشهد صراع من نوع خاص بين هدافي الفريقين، الفرنسي بافيتيمبي جوميز وجابيجول.

وقال فيفا في تقريره: “صراع الهدافين.. في مثل هذا النوع من البطولات القصيرة التي لا تحتمل هامش الخطأ، امتلاك لاعب قناص في أفضل أحواله أمر مهم للغاية، وهذا بالضبط ما يملكه فلامينجو والهلال”.

وتابع: “فقد سجل كل من جابيجول وجوميز 8 أهداف في آخر 10 مباريات لهما، وكانت أهدافًا في غاية الأهمية. إذ وقّع المهاجم البرازيلي على الثنائية التي أهدت لقب كوبا ليبرتادوريس لفريقه فلامينجو، فيما أحرز القناص الفرنسي الهدف الذي قاد فريقه لخوض مباراة الدور نصف النهائي”.