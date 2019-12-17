جوميز وجيوفينكو يقودان الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الزعيم الرسمية في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

الهلال ضد فلامنغو

وجاء تشكيل الهلال ضد فلامنغو البرازيلي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جامغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال ضد فلامنغو اليوم كل من؛ محمد الواكد، نواف الغامدب، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، حسن كادش، أمير كردي، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، وعمر خربين.