جوميز يخضع لفحوصات طبية في #دبي

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز فحوصات طبية في دبي اليوم، للاطمئنان على إصابته في اليد.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن جوميز سيبدأ تدريباته اللياقية والبدنية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وكان جوميز قد تعرض لإصابة في إصبع يده خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وأجرى عملية جراحية في الإمارات، وخضع لفترة راحة لمدة سبعة أيام.

وضم المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، المهاجم الفرنسي جوميز إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي ستُشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2019 بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.