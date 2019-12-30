جوميز يخطف الأنظار بهاتريك في شباك العدالة

المواطن - مروة نبيل

تألق الفرنسي بافيتيمبي جوميز خلال مباراة الهلال والعدالة، التي أُقيمت مساء اليوم الاثنين، حيث سجل هاتريك ليقود الزعيم لتحقيق فوز عريض بسباعية دون رد.

ولعب الهلال والعدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم بنتيجة 7/ 0.

جوميز يتألق:

وقدم جوميز أداء مميزًا في مباراة الهلال والعدالة اليوم، وسجل ثلاثية في الدقائق 28 و40 و57، ليكون ثالث لاعب يحرز هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة المواجهة.

وأشاد حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثلاثية جوميز في شباك العدالة اليوم، وعلق قائلًا: هاتريك مثالي من الأسد.. بالقدم اليمنى، بالقدم اليسرى، وبالرأس”.

ورفع الفرنسي جوميز رصيده إلى 9 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراة الهلال والعدالة اليوم، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله صاحب الـ10 أهداف.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك مباراتين مؤجلتين.

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