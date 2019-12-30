جوميز يشعل المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أشعل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، سباق المنافسة على هداف الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هاتريك في شباك العدالة اليوم.

هداف الدوري السعودي:

وتألق جوميز بشكل لافت خلال مباراة الهلال ضد العدالة اليوم، وسجل ثلاثية؛ ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، ويحتل المركز الثاني خلف نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 أهداف.

ويأمل المهاجم الفرنسي جوميز في مواصلة هز الشباك خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة؛ أملًا في حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد نجح في تسجيل هاتريك شباك الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ13، ليتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، أملًا في الحفاظ على لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

وتصدر نجم الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 أهداف، قبل أن يخطفها عبدالرزاق حمد الله بعد ثلاثيته في شباك الفيحاء.

ونجح أكثر من لاعب في تسجيل 7 أهداف حتى الآن، ليتواجدوا في قائمة هداف الدوري السعودي للمحترفين، وهم: نجم الاتحاد رومارينيو، مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس، نجم العدالة أندريا ماستينور، ونجم الفيحاء روني فرنانديز.

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