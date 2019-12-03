جوميز يقضي إجازته في إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

سافر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، إلى إفريقيا؛ لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها بعد إجراء عملية جراحية في يده.

ونشر المهاجم الفرنسي جوميز عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام، صورًا خلال تواجد في القارة السمراء، وعلق عليها قائلًا: “الأسد سعيد في إفريقيا”.

وأجرى جوميز عملية جراحية في إصبع يده بالإمارات قبل عدة أيام، وتكللت بالنجاح، ويخضع لفترة راحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًّا.

وتألق جوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وتوج معه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة وهداف المسابقة بـ11 هدفًا.