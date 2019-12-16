جيسوس: الهلال قوي.. وأعرف لاعبيه جيدًا

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب فريق فلامنغو البرازيلي، البرتغالي خورخي جيسوس، على صعوبة مواجهة الهلال في مونديال الأندية، مؤكدًا أنه يعرف لاعبيه جيدًا.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، مساء يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما تجاوز الزعيم فريق الترجي الرياضي التونسي في أولى مبارياته بالمونديال.

وعلق جيسوس على مواجهة فلامنغو والزعيم قائلًا: “الهلال كتاب مفتوح بالنسبة لي على مستوى اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا باستثناء لاعب واحد فقط لم أقم بتدريبه، كما أنني تابعت مباراتهم مع الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة”.

وأضاف خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فلامنغو والهلال اليوم: “المباراة مع الهلال لن تكون سهلة كما يتصور البعض، منافسنا قوي ولا يستهان به، ومن الضروري أن نعمل له ألف حساب”.

وتابع مدرب فلامنغو البرازيلي تصريحاته قائلًا: “علاقتي مع لاعبي الهلال جيدة للغاية، وسعيد بالتعامل مع هذا الفريق، وقد جلبت 4 لاعبين محترفين من بينهم جوميز وفزت معهم بلقبين”.

وواصل: “بطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية وصعبة جدًّا، خاصة وأنه يشارك فيها أبطال القارات. وستكون أصعب عندما ترتفع المشاركة فيها إلى 24 فريقًا بداية من 2021.. ندرك صعوبة البطولة جيدًا، ولكننا على أتم الاستعداد للتحدي”.

وعن ضغط المباريات، علق جيسوس قائلًا: “أعتقد أنه مفيد بالنسبة لنا، نريد إسعاد جماهيرنا، وبعدما حققنا الدوري وكأس ليبرتادوريس، وسنحاول مواصلة نجاحاتنا بالتعامل مع الضغط بشكل احترافي”.

وبشأن إمكانية تأهل الفرق الخليجية إلى النهائي والفوز باللقب، قال: “نعم بإمكاننا أن نشاهد ذلك خاصة أن الأندية في الخليج تمتلك الإمكانيات التي تساعدها على استقدام أفضل اللاعبين، وأصبحنا نشاهد لاعبين عالميين من الدوريات الخليجية لكن المهمة ستكون صعبة”.