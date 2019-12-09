جيسوس يُشيد بمستوى #الهلال قبل مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب الهلال السابق وفلامينجو البرازيلي الحالي، خورخي جيسوس، بمستوى الأزرق، مؤكدًا قدرته على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

وقال جيسوس: “9 أيام قادمة، لدينا الكثير من الوقت، من الأربعاء، عندما نبدأ العمل، سنبدأ في التفكير في الهلال، إنه خصم رائع للغاية، فريق مبدع وقوي لأنني أعرفه جيدًا”.

وتابع خلال تصريحاته الصحافية: “سيكون نصف نهائي تنافسي للغاية، لدى الفريقين إمكانات، يعتقد البعض هنا أن الفريق السعودي ضعيف؛ لأن تاريخ السعودية كرويًّا لا يمكن مقارنته بالبرازيل، لكنه هذا ليس صحيحًا”.

واختتم مدرب الهلال السابق تصريحاته قائلًا: “لقد كنت هناك وأعرف اللاعبين الموجودين، هذا الفريق ذو مستوى عالمي، وتدرك فورًا عند مشاهدته بأنه يسير خارج منحنى كرة القدم في بلاده”.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في مونديال الأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.