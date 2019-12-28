حادث سير مروع في مصر يقتل 22 عاملًا وعاملة

المواطن - متابعة

لقي 22 عاملًا وعاملةً مصرعهم وأصيب آخرون؛ جراء انقلاب حافلة بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل على طريق دمياط غرب- بورسعيد.

وأوضحت مصادر رسمية أن القيادات الأمنية والطبية ببورسعيد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة محل البلاغ، ونُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفيات المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 عاملًا وعاملة لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، بينما أصيب 7 آخرون هم: نورا على الفيومي (24 سنة) بمستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبي (28 سنة) مستشفى السلام اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود (30 سنة) مستشفى السلام كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم، وندا محمد الأمام (20 سنة)، مستشفى السلام كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمي غزولي (47 سنة)، مستشفى الزهور كسر بعظام الحوض.

وتضمنت قائمة المصابين: إجلال على دسوقي (41 سنة) مستشفى التضامن اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد (20 سنة)، مستشفى التضامن كدمات وسحاجات بالجسم، وارتجاج بالمخ، بينما تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة ولحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

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