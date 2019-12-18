حادث مروري في مصر يودي بحياة 12 شخصاً

المواطن - القاهرة

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في حادث سير بمحيط مدينة السادات بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع على طريق “شبين الكوم – السادات”، بالحزام الأخضر بالمنوفية.

ووقع الحادث إثر تصادم سيارة تحمل عمالاً مع مركبة أخرى، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز السادات يفيد بتصادم سيارة نقل عمالة بسيارة نقل بضائع أمام كمين العجيزي بمدينة السادات التابع لمحافظة المنوفية، مما أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

انتقلت على الفور 8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى شبين الكوم الجامعي، والجثث إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.