حارس #النصر يخضع لفحوصات طبية في لندن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن سفر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وليد عبدالله، إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء.

وأوضح حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن وليد عبدالله سيجري عددًا من الكشوفات الطبية على موضع إصابته في أحد المراكز الطبية المتخصصة لاتخاذ أفضل طرق العلاج لحارس العالمي.

ومن المقرر أن يُغادر طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الدمتور بازيل روبيرو إلى لندن، من أجل الإشراف على برنامج وليد عبدالله العلاجي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.