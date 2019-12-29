حاكم نيويورك: حادثة الطعن في منزل الحاخام عمل إرهابي

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قال حاكم ولاية نيويورك أندور كومو الأحد إن حادث الاعتداء على منزل حاخام يهودي في عيد الأنوار هو عمل إرهابي.

وأضاف الحاكم عند وصوله إلى موقع الاعتداء “نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك. أعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد فرض الخوف. إنهم مدفوعون بالكراهية” وفق وكالة فرانس برس.

وأصيب أشخاص عدة كانوا مجتمعين للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي، في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، حسب ما أعلنت السلطات الأمريكية وجمعية يهودية.

من جهتها أفادت شبكة “سي بي إس” التلفزيونية أن رجلًا يحمل ساطورًا اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا)، وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.

وتمكن المهاجم من طعن ثلاثة أشخاص على الأقل من الموجودين قبل الفرار، وفق المصدر ذاته وأعلن قائد شرطة منطقة رامابو التي تضم مونسي براد ويسل في بيان توقيف مشتبه به.

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