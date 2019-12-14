حالة الطقس المتوقعة في مكة اليوم السبت

المواطن -علا البابلي

أعلنت إمارة منطقة مكة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد أكدت الإمارة توقع استمرار هطول الأمطار في منطقة مكة اليوم وهي أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المناطق الشرقية للإمارة.

وأكدت أيضاً أن هذه الأجواء منتشرة في منطقة الرياض وعلى بعض الأجزاء في منطقة القصيم وكذلك على بعض المناطق مصل نجران وجازان وكذلك منطقة عسير والباحة.

ومن المتوقع أيضاً أن يسود الضباب على المناطق المذكورة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

وتدعو المواطنين لتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الجو القارص، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وكذلك الحفاظ على أمن أبنائهم وسلامتهم وارتداء الملابس الثقيلة والحذر من الرياح المصاحبة للأمطار ومن الرعد والبرق وأهمية وجود السيارات في أماكن آمنة وبعيدة عن الأشجار والمرتفعات، نسأل الله السلامة لكم جميعاً.