حدادي: الدوري السعودي قوي.. الأخطاء الفردية كلفتنا نقاطًا عديدة

المواطن - مروة نبيل

أكد التونسي أسامة حدادي أن الإصابات أثرت على أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة 7 مواجهات.

وقال حدادي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “تعاقدات الإدارة ممتازة.. لم يحالفنا الحظ في عدد من المباريات.. إصابة روجيريو مؤثرة، ونعاني من الإصابات كثيرًا”.

وتابع النجم التونسي تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي قوي.. أحاول أن أضيف بشكل إيجابي على الفريق. سأحاول أن أكون أكثر قتالية وأن أساهم في تغيير مركز الفريق”.

وأضاف حدادي قائلًا: “لن أبخل أبدًا على الاتفاق الذي وضع ثقته فيني، لم أستطع لعب العرضيات بكثرة لأن الفريق يعتمد أكثر على لعب الكرات القصيرة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “بناء اللعب من الخلف يجعلنا نجازف كثيرًا.. المدرب فكرته رائعة ونسعى لأن نطبقها بشكل صحيح ونجعلها ناجحة”.

واستكمل حدادي تصريحاته قائلًا: “أخطاء فردية كلفتنا النقاط الثلاث في أكثر من مواجهة.. مباراتا الرائد وأبها من الأمثلة على ذلك.. قلة التركيز وبعض التفاصيل الصغيرة تفقدنا فرصة الفوز بالنقاط”.

واختتم التونسي أسامة حدادي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “بدأنا كلاعبين بفهم بعض بشكل أفضل وأكبر .. ومتفائل بأن يكون الاتفاق أفضل في القسم الثاني”.

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