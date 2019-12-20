حريق بمخيم في حائل بسبب التماس كهربائي بمدفأة

المواطن - حائل

أخمد الدفاع المدني في حائل، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع بمخيم داخل منتجع.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحريق كان بسبب التماس كهربائي في مدفأة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

كما وجه الدفاع المدني نصائح هامة لشتاء آمن، وقال: إنّه “في ظل الأجواء الباردة تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها، ولأن حوادثها في ازدياد وجب علينا التوعية لننعم بالأمان بعيدًا عن أخطارها يجب الآتي:

تزويد مدفأة الكيروسين بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز.

تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.

التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي في المدفأة الكهربائية عند سقوطها على جانب التهوية.

وضع مدفأة الزيت في مكان مستقرّ؛ حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.

وفي شأن التدفئة بالحطب والفحم، شدد المدني على ضرورة إشعال النار خارج المنزل أولًا، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ؛ حتى لا يتشبع الجو بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.

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