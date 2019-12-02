حساب المواطن : أفصحوا عن جميع بيانات الدخل

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التشديد على ضرورة الإفصاح عن جميع بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين بشكل صحيح؛ حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وأكد حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها.