حساب المواطن : صرف الدفعة الجديدة 9 يناير

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والعشرون بتاريخ 9 يناير المقبل.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن عبر تويتر على استفسار في هذا الشأن، وحول تسجيل المطلقة أو الأرملة التي تزوجت قالت خدمة المستفيدين: في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل، ولابد من إضافة الزوجة في هذه الحالة كتابع مع رب الأسرة ”الزوج”؛ حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته، وفي حال انطبقت عليها شروط الأهلية سيتم احتسابها من ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

يأتي هذا فيما يترقب الملايين إيداع الدفعة الـ26 من الدعم المقرر يوم 9 يناير المقبل، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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