حساب المواطن لمستفيد يشكو نقص الدعم: السر في البنزين

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع مستفيد شكا من نقص الدعم، حيث أوضح البرنامج أن سبب تغير الدعم يأتي بناء على ارتفاع وانخفاض أسعار البنزين.

وجاء في شكوى المستفيد: “هناك نقص ٣٠ ريالًا في حساب المواطن؟ الدفعة قبل شهرين كان ١٧٧٦، والدفعة الشهرين الأخيرين صار ١٧٤٦، ممكن توضيح؟

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر خدمة المستفيدين بقوله: “أهلًا بك، الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.