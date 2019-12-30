حساب المواطن يرد على استفسارات هامة بشأن الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب، شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، كما لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على استفسار في هذا الشأن، موضحًا أنه في حال تم تقديم طلب التسجيل لدى البرنامج بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة الأهلية والإبلاغ باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل دعم المستفيد.

ومن المقرر أن يتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير يوم التاسع من الشهر المقبل بدلًا من اليوم العاشر الذي يوافق يوم الجمعة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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