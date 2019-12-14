حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو تأخر دراسة الأهلية

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد من تأخر دراسة الأهلية، حيث أوضح البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 “نوفمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

وقال المستفيد في شكواه عبر حساب خدمة المستفيدين “أنا سجلت في حساب المواطن في يوم ١٧ نوفمبر وإلى الآن لم يتم دراسة الأهلية بعد؟ مع العلم أنا مسجل منذ ٢٣ يوماً أرجو الإفادة؟”.

ورج برنامج حساب المواطن، بتغريدة قال فيها: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 “نوفمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يناير”، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.