حساب المواطن يوضح آلية صرف الدعم بعد تقديم الاعتراض

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن مع شكوى مستفيد من تأخر صرف الدعم بعد تقديم الاعتراض عبر الحساب الرسمي للموقع.

وقال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 “ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يناير”.

يذكر أن حساب المواطن⁩ بدأ أمس الاثنين، استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.