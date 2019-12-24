حساب المواطن يوضح طريقة إضافة مولود للاستفادة من الدعم

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد المستفيدين بشأن إضافة مولود للاستفادة من الدعم المستحق.

وقال البرنامج رداً على سؤال مستفيد قال خلاله: “كيف أضيف مولوداً داخل التطبيق، لا توجد أيقونة للإضافة؟”.

ورد البرنامج بقوله: “لا يمكنك التعديل والإضافة على البيانات من خلال التطبيق ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ )، نسعد بخدمتك.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تابعنا على تواصل معنا على