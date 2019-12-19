حسان دياب مرشح لخلافة الحريري بعد انسحاب كتلة المستقبل

المواطن - متابعة

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لن يشارك في الحكومة الجديدة، وبات من المرجح ترشيح وزير التعليم اللبناني السابق حسان دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم الخميس فيما لا يزال المتظاهرون معتصمين في الشوارع.

وكان الحريري أعلن أمس رفضه قبول الترشيح لرئاسة الحكومة وهو الذي اشترط في السابق أن تكون الحكومة من “اختصاصيين” ليقبل برئاستها.

وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يومًا تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدًا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا”.

وتابع الحريري: ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني متوجه غدًا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت.

من هو حسان دياب المرشح لخلافة الحريري؟

حسان دياب هو وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما شغل أيضا منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة.

انضم حسان دياب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

لديه أكثر من 130 بحثًا منشورًا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004 – 2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيين حسان دياب في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

يذكر أن حسان دياب من مواليد بيروت 1 يونيو 1959،ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

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