حسم مصير المولد والقرني وصدمة للهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن القرار الذي اتخذه نادي الاتحاد حول مسألة رحيل الحارس فواز القرني للهلال وفهد المولد لـ النصر خلال الفترة المقبلة.

وقال جستنيه خلال تصريحاته لـ قناة 24 الرياضية: نواف المقيرن عضو شرف الاتحاد أنهى موضوع القرني والمولد والثنائي باق مع الاتحاد ولن يغادرا إلى أي فريق.

وذُكر أن الهلال مهتم وبقوة بالتعاقد مع فواز القرني لتدعيم صفوف حراسة المرمى بسبب الأخطاء المتكررة للحارس عبدالله المعيوف، كما قيل إن النصر يريد استغلال غياب فهد المولد عن الاتحاد للتعاقد معه.

وتم إيقاف فهد المولد لمدة عام عن ممارسة كرة القدم بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات حيث اتُخذ القرار في مايو الماضي.

وكان فواز القرني تألق بشكل لافت للأنظار مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 التي أُقيمت في قطر، وتُوج المنتخب البحريني بلقبها على حساب الأخضر في المباراة النهائية.

يذكر أن الاتحاد تعادل أمس مع الفتح بهدف لكل فريق في الدوري السعودي، حيث يتواجد الاتحاد حاليًا بالمركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وأصبح الاتحاد قريبًا من إعلان تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو غيل لاعب نادي روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم.

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