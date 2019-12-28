حقوق المُستهلك “1”

بقلم/ رياض الصيخان

المُستهلك هــو كلّ فــرد يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة مــن مُنشأة تجاريــّة، وللمُستهلك حقوقٌ منصوصٌ عليها بالدليل الإرشاديّ الذي وضعته وزارة التجــارة والاستثمار السعوديّة على موقعها الإلكترونيّ، انطلاقًا مــن دورها فــي حمايــة المُســتهلك، ومن ركائز حفظ حقوقك كمُستهلك أن يكون لديك الوعي في تعاملاتك مــع الســلع والخدمــات؛ لذا فمن المُهم أن تعلم أن السلع يجب أن تتوفر عليها البياناتُ الأساسية “المقاس، والحجم والوزن، والعدد، والسعة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، البلد التي صُنعت أو أُنتجت فيها العناصر المُستخدمة في التركيب، سعر المنتج، اسم المُنتِج، أو الصانع” وأن تكون جميع بيانات المُنتج مكتوبة باللغة العربيّة، ولا يُمنع إضافة لغة أخرى، على أن يكون شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط، مثل تحديد عدد السلع التي تُشترى، عدا العروض التجاريّة إذا كانت مصحوبة ببيان عدد المنتجات المُحدّدة لكل مُستهلك، وعدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى.

ولك الحقُّ في استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مُقلدة، كذلك الحال بأخذ المتبقي من الحساب، ولا يُلزم المُستهلك بسلع أخرى بدل الباقي مثل: اللبان أو المناديل الورقيّة أو غيرها من السلع.

ومن أساسيّات حفظ حقك الحصول والاحتفاظ بفاتورة الشراء باللغة العربية متضمنة المبلغ الإجمالي والتفصيليّ، وتحتوي على ” التاريخ، نوع ووصف السلعة، اسم المنشأة، قيمة الضريبة المضافة”، ويلتزم التاجر بأن يُوضح بشكل مُباشر على المنتج التحذيرات المُتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع.

وعند شراء الذهب يجب أن تجد على قطعة الذهب إيضاحًا لعيار الذهب وعلامة الصانع أو المستورد، وأن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق، وأن تحصل على فاتورة تشتمل على رقم الترخيص، وتاريخ البيع، والسعر، والوزن، والنوع، والوصف الشامل للقطعة،

وإذا كانت قطعة الذهب تحتوي على فصوص أو أحجار يزيد وزنها عن “5%” فيجب أن يُدوّن في الفاتورة “وزن الحجر، وزن الذهب، سعر الذهب”، والأحجار الموجودة على قطع الذهب أنواعٌ منها الطبيعي ومنها الصناعي أو المستزرع، ومن حقك أن يُوضح في الفاتورة “اسم الحجر، صنف الحجر، وزن الحجر، لون الحجر، درجة نقاء الحجر، خواص الحجر، العيوب إذا وجدت، تاريخ الشراء، اسم المشتري “.

وعند شرائك لأيّ سلعة تحتاج إلى وقت لتفصيلها ومن ثمّ تركيبها يجب أن تحصل على فاتورة في وصف السلعة بشكل صحيح ومطابق لما تم الاتفاق عليه، كما يحق لك الحصول على عقد قبل بدء العمل يتضمن المواصفات، ومدة وشروط التسليم والدفعات.

كما يجب أن يكون البيان المتعلق بسلعة الأجهزة الكهربائيّة المعروضة للبيع مَكتوبًا باللُغة العربيّة ومُطابِقًا للحقيقة من جميع الوجُوه، وأن تكون صفات السلعة صحيحة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمُستهلك، مع ضرورة وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربائيّ، ويجب ألا تقل مُدّة ضمان السلعة عن عامين، وإذا طرأ عيب على سلعة مشمولة بضمان المنتج، ولم يتعامل معها الوكيل بالمهنية اللازمة، يصبح الوكيل مسؤولًا عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه، وذلك لمدة عام إضافيّ يلي انتهاء مدة الضمان، وفي حال حدوث خلل مشمول بالضمان فمن حقك كمُستهلك الذهاب بالسلعة إلى المحل الذي تم شراؤها منه، ويلتزم المحل بإصلاح الخلل أو بتوصيلها للوكيل لإصلاحها وتمديد مدّة ضمان المنتج بما يُعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو الانتهاء منها، كما يحق لك عند طلب موعد لإجراء الصيانة أن يلتزم الوكيل بتوثيق هذا الطلب وتحديد موعد البدء بإجراء الصيانة، ومن المهم استلام وثيقة تبيّن حالة الجهاز الكهربائيّ وعطله وتاريخ الانتهاء من صيانته وتكلفة الإصلاح، وأن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمُعاينة عند حجز الموعد وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد عن “7” أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا كانت قطع الغيار تُصنّع خصيصًا للمُستهلك أو ذات مواصفات فنيّة خاصة، ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بورقة مكتوبة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار، ويحق لك الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها من السلعة خارج الضمان، ورؤية قطع الغيار المُستبدلة من السلعة على الضمان، إلا إذا كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فيتوجب على الوكيل إطلاع المستهلك عليها، ومن ثمّ التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة، كما أنه من الضروريّ الحصول على وثيقة مُستقلة تحوي الأحكام ومدة ضمان قطعة الغيار، ومن حقك الحصول على سلعة بديلة مؤقتة للأجهزة الكهربائيّة؛ فكلّ جهاز كهربائيّ أو إلكترونيّ أقل مدة ضمان له تحدد بسنتين، يجب على الوكيل التوفير المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المُستمر للمستهلك أو ذات الطلب النادر خلال “14” يومًا من تاريخ الطلب، وأطول فترة لحجز موعد الصيانة لدى الوكيل هي “7” أيام، وإذا أحضرت الجهاز الكهربائيّ في الموعد المحدد وتأخر الوكيل لأكثر من ساعة بتزويدك بوثيقة توضّح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة، فيحق لك الحصول على سلعة بديلة مُماثلة، وفي حال عدم توفر جهاز بديل فإنك تستحق تعويض مادي قدره” سعر شراء الجهاز الكهربائي/400″ عن كل يوم تأخير.

وسنتحدث في الجزء الثاني عن حقوق المُستهلك فيما يتعلق بــ “السيارات الجديدة، واستبدال واسترجاع السلع، والسلع التموينيّة والغذائيّة، والتخفيضات والمُسابقات، والمكافآت التشجيعيّة للمُبلّغين” حيث خصّصت وزارة التجارة والاستثمار مشكورة خطًّا ساخنًا للبلاغات “1900”.

مستشار القانوني

RiyadhAlsekhan@gmail.com

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