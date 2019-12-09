حقيقة تعاقد #الشباب مع مدرب #النصر السابق

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب يستعد للإعلان عن تعاقده مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت قناة 24 الرياضية وفقًا لمصادرها الخاصة، إلى أن إدارة نادي الشباب اتفقت رسميًّا مع هيلدر كريستوفاو على كافة البنود، ويتبقى فقط التوقيع النهائي.

وأعاد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمد المسعود نشر تغريدة قناة 24 الرياضية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “عندما يمتهن الإعلام من لا يصلح له.. تظهر مثل هذه الأخبار الكوميدية”.

وسبق أن قاد البرتغالي هيلدر كريستوفاو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في العديد من مباريات الموسم الرياضي الماضي، وذلك بعد إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو.

يُذكر أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أقالت المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون بعد توديع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة أمام الشعلة.