حقيقة حدوث هزة أرضية في الخبر

المواطن - الخبر

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أنه لا صحة لما يتداوله البعض بشأن حدوث هزة أرضية في مدينة الخبر.

وقال أبا الخيل إن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية، مشددًا على أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب متحدث المساحة الجيولوجية بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات.

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