حقيقة رحيل المولد والقرني عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

انتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد برحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد وحارس المرمى فواز القرني عن صفوف العميد، خلال الفترة المقبلة.

المولد والقرني:

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع فهد المولد بعد عودته من الإيقاف، وما زاد من هذه الأنباء، تداول مقطع فيديو لأحد الجماهير مع النجم الاتحادي وهو يسأله: “نشوفك نصراوي”، ليرد اللاعب قائلًا: “إن شاء الله”.

وفي الوقت ذاته، أكدت تقارير أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا لضم فواز القرني خلال الفترة الماضية، خاصة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، والتي حصل فيها على جائزة أفضل حارس مرمى.

اللاعبان مستمران:

وعلق مستشار الإدارة والمتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب، على هذه الأنباء قائلًا: “عقد فهد المولد مستمر مع الاتحاد حتى عام 2022، لم ولن يوقع مع أي نادٍ آخر”.

وعن رحيل حارس المرمى المتألق، قال دياب خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “عقد فواز القرني مع نادي الاتحاد مستمر حتى عام 2023، ولا صحة لما تم تداوله مؤخرًا.. ولم تتم مخاطبة أي لاعب اتحادي، ما أشيع في الإعلام ليس إلا إشاعات”.

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