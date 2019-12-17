حقيقة ضبط عمالة تبيع كسوة الكعبة بعشرات آلاف الريالات

المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث باسم أمانة منطقة مكة المكرمة، رائد سمرقندي، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مداهمة بلدية المسفلة، مساء اليوم، منزلًا في منطقة النكاسة والقبض على عمالة من الجنسية البرماوية يفصلون كسوة الكعبة، ويتم بيعها على الناس والمعتمرين والحجاج بمبالغ طائلة وصلت لعشرات الآلاف لقطعة لا تتجاوز ربع متر.

وشدد سمرقندي على أن خبر الضبط قديم، ووقع بتاريخ 27 صفر من عام 1440هـ، بعد أن ألقت أمانة المنطقة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من 20 شخصًا من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، في حي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

ولفت إلى أنه تم حينها المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وضبط أكثر من 20 رجلًا وامرأةً وطفلًا، تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.