حقيقة غرامات إصدار بدل تالف لبطاقة الأحوال وشهادة الميلاد

المواطن - الرياض

كشفت الأحوال المدنية حقيقة احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف لبطاقة الأحوال المدنية.

وقال حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية ردًا على استفسار بهذا الشأن أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال.

وحول غرامة التأخير في استخراج شهادة الميلاد قالت الأحوال المدنية ردًا على استفسار آخر: هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد٣٠ يومًا من تاريخ الميلاد، ويكون مقدارها ٥٠ ريالًا عن كل عام.

يأتي هذا فيما تواصل وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقديم خدماتها في عدد من مدن المملكة تسهيلًا على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات ولا يستطيعون مراجعة مكاتبها.

وبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في محافظتي الريث والحقو، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة التي تستمر يومين في محافظة الريث وثلاثة أيام في محافظة الحقو، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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