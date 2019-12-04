حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباريات اليوم

ويُدير مباراة نجران ضد الفتح التي ستُقام على ملعب جامعة نجران، عند الساعة 3:25 مساء، الحكم ممدوح آل شهدان، ويُساعده حسين البراهيم وسعد الدهلاوي، والحكم الرابع تركي هشلان.

وتُقام مباراة الشعلة ضد الشباب على ملعب نادي الشعلة، عند الساعة 5:45 مساء، ويُديرها سلطان الحربي، ويُساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع محمد الهويش.

ويحتضن رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة جدة ضد الفيصلي عند الساعة 6:20 مساء، ويُديرها أحمد الرميخاني، ويُساعده فهد العمري وماجد سرور، والحكم الرابع سلطان عكيري.

وانطلقت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس، ونجح فريقا أُحد والوحدة في خطف بطاقتي التأهل إلى الدور الـ16.