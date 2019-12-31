حكم بإعدام 29 من أفراد جھاز المخابرات السوداني

المواطن - متابعة

أصدرت محكمة سودانیة حكماً بالإعـدام بحق 29 شخصاً من أفراد جھاز المخابرات، أدينوا بتعـذيب معلم حتى الموت، بعدما ألقي القبض علیه على خلفیة الاحتجاجات ضد الرئیس السوداني السابق عمر البشیر.

وكان المعلم المتوفى أحمد أبو الخیر قد ألقي القبض علیه في يناير الماضي بولاية كسلا شرقي السودان، وقالت عائلته إن مسؤولین أمنیین زعموا في البداية أنه توفي نتیجة تسمم غذائي، قبل أن تكشف التحقیقات لاحقاً أن وفاته كانت نتیجة إصـابات لحقت به جراء تعذيبه.

وحكمت المحكمة في حكمھا على 13 شخصاً آخرين بالسجن، فیما برأت 4 آخرين، في حكم ابتدائي قابل للنقض.

في السیاق ذاته، رحب تجمع المھنیین السودانیین الذي قاد الاحتجاجات ضد البشیر بحكم المحكمة، مبینین أنه يعید الثقة في القضاء السوداني، كما احتفل مواطنون احتشدوا أمام المحكمة بصدور الحكم.

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