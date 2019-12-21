حكم مباراة الهلال ومونتيري .. طبيب فقد والدته أثناء عمله

المواطن - محمد سمعه

سيُدير الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي التي تُقام اليوم السبت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ووُلد الحكم أوفيديو هاتيغان في الرابع عشر من يوليو بعام 1980 أي يبلغ من العمر 39 عامًا بمدينة آراد الرومانية.

وتخرج أوفيديو هاتيغان من كلية الطب بجامعة فيكتور بابيز الرومانية.

الخبر الأسوأ في حياته

وتلقى هاتيغان الخبر الأسوأ في حياته، وهو وفاة أمه أثناء إدارته لـ مباراة ألمانيا وهولندا في يوم 19 نوفمبر 2018 بـ بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تم إبلاغه بين شوطي المباراة بخبر مفارقة والدته للحياة.

وكان رد فعل الحكم هاتيغان أنه أصر على استكمال اللقاء رغم أحقيته بالاعتذار عن استكمال المباراة، ولكنه فضل الاستمرار حتى نهاية المباراة.

برقية عزاء بعد المباراة

وبعد صافرة النهاية، توجه اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي لتوجيه واجب العزاء إلى الحكم هاتيغان، الذي دخل في نوبة بكاء بعد نهاية المباراة.

ويُمارس هاتيغان مهنة الطب، بجانب عمله كحكم مباريات.

ويساعد الحكم هاتيغان في مباراة الهلال ومونتيري كل من أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض مباراة الهلال ومونتيري المكسيكي التي تُقام اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي، مباراة الهلال ومونتيري، حيث يسعى الهلال إلى الفوز وحصد أول ميدالية برونزية في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية بجانب حصد أول ميدالية في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في المحفل العالمي.

وستنقل قنوات ” TVR1, MATCH FOOTBALL 2, 20 MEDIASET SD/HD”، مباراة الهلال ومونتيري.

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