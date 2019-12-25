حكم مباراة ضمك ضد النصر في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

أثار الحكم الغامبي باكاري غاساما حالة من الجدل بسبب قراراته في مباراة نادي ضمك ضد النصر بالأمس ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4/2.

ضمك ضد النصر

وانتقد النقاد الرياضيون في برنامج الديوانية على القناة الرياضية السعودية، أداء غاساما في مباراة نادي ضمك ضد النصر بالأمس، وطالبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة استبعاده من إدارة المباريات.

وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي: “حكم مباراة نادي ضمك ضد النصر من أسوأ الحكام، وارتكب كوارث تحكيمية في نهائي دوري أبطال إفريقيا وأوقف بسببها”.

وتابع الناقد الرياضي هتان النجار: “نادي ضمك قدم مباراة كبيرة، ونقطة التحول بالمباراة هي طرد لاعب ضمك ودخول يحيى الشهري، وأتمنى من اتحاد القدم استبعاد حكم مباراة ضمك ضد النصر”.

وعلق الناقد الرياضي حمد الصويلحي قائلًا: “على الرغم من سوء حكم مباراة نادي ضمك ضد النصر إلا أن حضوره يتكرر ويقود مباريات أندية معينة”.

وأضاف الناقد الرياضي حسن القرني: “كل قرارات حكم مباراة نادي ضمك ضد النصر صحيحة، لكن في مباريات سابقة كان لديه أخطاء”، وتابع الناقد سالم العثمان قائلًا: “الموسم الماضي فيه حكام حكموا 13 مباراة متتالية”.

نادي ضمك

وتعرض غاساما لانتقادات حادة من مسؤولي نادي ضمك بعد مباراة النصر، حيث قال رئيس مجلس الإدارة صالح أبو نخاع: “أحاول أن أتحاشى انتقاد الحكام لأنهم جزء من اللعبة، لكن كان يجب إنهاء المباراة قبل احتساب ركلة الجزاء الأولى”.

واستكمل تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “الطرد أثر على مجريات المباراة، وملاحظتنا على تمديد الوقت الإضافي والطرد، لأنه كان على الحكم إنهاء المباراة بعد مرور الدقيقتين، وركلة الجزاء الأولى مشكوك فيها، والثانية أعتقد أنها صحيحة بشكل كبير”.

وشدد المدرب الجزائري نور الدين بن زكري أن نادي ضمك ظهر بشكل مميز ضد النصر إلا الأخطاء التحكيمية القاتلة قضت على فريقه، خاصة أنه تم طرد لاعب دون اللجوء إلى تقنية الفيديو.

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