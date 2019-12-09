حكم مباراة كلاسيكو الليجا يُثير قلق #برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز حكم ساحة لإدارة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 18 ديسمبر.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن تعيين الحكم هيرنانديز هيرنانديز لإدارة مباراة ريال مدريد يُرعب برشلونة بسبب وجود موقف غريب لا يُنسى من الحكم عندما أدار لقاء لبرشلونة في موسم 2016-2017 أمام نادي ريال بيتيس في الليجا.

ووقتها قام الحكم بإلغاء هدف صحيح لبرشلونة في شباك ريال بيتيس، وكان الهدف مؤثرًا حيث قرر الحكم ومساعده عدم احتساب الهدف لبرشلونة.

جدير بالذكر أن الحكم هيرنانديز هيرنانديز أدار مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الليجا بالموسم الماضي في الكامب نو، ووقتها فاز برشلونة بخماسية مقابل هدف.

وأدار حكم الكلاسيكو، مباراة وحيدة لبرشلونة في الليجا هذا الموسم وكانت أمام نادي ليفانتي، حيث فاز الأخير على برشلونة.

وستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.