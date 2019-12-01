حمد آل الشيخ: أحلام المملكة تتحقق برئاسة مجموعة الـ20

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 تثبت أن أحلام السعودية تتحقق بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أضاف آل الشيخ، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 تثبت أيضًا أن المملكة دولة ذات مكانة محورية، تمضي بثقة وعزم ورؤية لتحقيق تنمية شاملة للعالم، وسيكون التعليم عنوانًا في أولويات قمتها المقبلة لبناء الإنسان والحضارة.

وكتب وزير التعليم وسمًا بعنوان “فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا”.

وبدأت المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21- 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).